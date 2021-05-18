محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفى الفنان محمد صبحي الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول اعتزاله المجال الفني بعدما غرد بذلك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته.

ونشر "صبحي"، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخبارًا غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن".

وتابع: "هذه الأخبار كاذبة تمامًا وأنا في بروڤات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

ويجري محمد صبحي البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية "نجوم الظهر" والتي يشارك في بطولتها 40 نجما ونجمة.

المسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة، وسيقدمها على مسرح مدينة سنبل.

"نجوم الظهر" تقدم عددا من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل.