منة عرفة تعلن خبر خطبتها وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة منة عرفة عن خطبتها منذ قليل عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ونشرت "منة" صورة كرتونية وعلقت عليها "تمت خطبتي"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وأغلقت منة خاصية التعليقات على منشور خطبتها، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

شاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.