أول تعليق من بشير الديك على بيان مؤلفي الدراما: الهدف تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول تعليق له على بيان عدد من أعضاء مؤلفي الدراما الذين أعربوا خلاله عن رفضهم للبيان الصادر عن الكاتب بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، والذي طلب فيه بعقد اجتماعات، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الأداء العلني، قال بشير الديك أن البيان حقق هدفه.

وأضاف "بشير" في تصريح لـ"الخليج 365" أن الهدف من البيان الذي أصدرته الجمعية هو إثارة الجدل حول ما حدث في رمضان المنقضي وعلينا أن نتناقش ونصل لقرار.

وتابع: "الآن البيان حقق هذا الهدف فهناك أشخاص أزعجهم وأشخاص اتفقوا معه وأخرون أصدروا بيانا أخر للرد ومن ثم سيكون هناك اتفاق على أن نجتمع ونتفق حول بعض الأمور".

واستطرد رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية: "كان لابد من إثارة المياه الراكدة، مستوى الدراما الناس كلها شايفة وسامعة وحاضرة هذا المستوى يجب إنه يقف ويبقى فيه علاقة جيدة: "التليفزيون ده في البيت بيجمع كل الأسرة، والجمهور ده اللي احنا بنشتغل عنده عايزين بس نحط العلاقة بشكل جيد ونتفق على مبادئ عامة مفيش فيها قهر ولا أي حاجة، فيها حرية ولكن حرية تتضمن مسئوليات مش حرية سايبة".

واختتم بشير الديك حديثه قائلًا: "الخطوة القادمة نعقد اجتماعا مع كافة الأعضاء للنقاش حول الأمر وسلبياته وإيجابياته على أن نتفق على وجهة نظر واحدة".

وكانت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب بشير الديك، طالبت بعقد اجتماعا يضم مجموعة من المؤلفين والمهتمين بصناعة الدراما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الأداء العلني.

وأشادت الجمعية في بيان أصدرته بالدور المهم الذي لعبته الدراما هذا العام في طرح ومناقشة قضايا الوطن، وكشف الحقائق أمام الجميع لا سيما في مسلسلي "الاختيار2" و"هجمة مرتدة".

وتحدثت الجمعية عن بعض الملاحظات على عدد من المسلسلات التي عرضت في الموسم الرمضاني المنقضي خاصة الصعيد إذ ظهر بشكل مسئ إلى أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون: "القتل مستباح والتدمير والحرق وزواج القاصرات وشرع الغاب هو الحاكم، ولا وجود للشرطة وإذا وجدت يتم قتل رجالها، وإهانتهم ما يعطي انطباعا بأن الصعيد غير آمن، ليؤثر سلبا على السياحة".

وأضاف البيان: "ولما كانت هذه المسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة فإنه قد يفهم خطأ بأن ذلك من توجه الدولة التي هي بريئة من تلك الأفكار بل تتبنى أفكار إصلاحية للمجتمع وللمرأة".

وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي يجري طرحها في الأعمال الدرامية وفقا لاحتياجات المجتمع وتفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية.

كما طالبت باجتماع عاجل بين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ووفد من مجلس إدارة الجمعية، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحق الأداء العلني.

وعلى جانب أخر أعرب عددا من مؤلفي الدراما عن رفضهم للبيان الصادر عن الكاتب بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما العربية، وأصدر بعض المؤلفين بيانًا أعربوا خلاله عن استيائهم من نشر بيان الجمعية دون الرجوع إلى كامل الأعضاء، وحددوا عددا من المطالَب.

ووقع على البيان مجموعة من الكتاب وهم: أحمد عبد الله، أحمد مراد، أحمد وائل، إسلام حافظ، أمين جمال، أنجي القاسم، أيمن بهجت قمر، أيمن مدحت، أيمن وتار، تامر حبيب، تامر إبراهيم، حميد المدني، خالد دياب، سماء عبد الخالق، شريف بدر الدين، شريف نجيب، شيرين دياب، صلاح الجهيني، عمرو الدالي، عمرو محمود ياسين، كريم حسن بشير، محمد إسماعيل أمين، محمد حفظي، محمد دياب، محمد سليمان عبد المالك، محمد سيد بشير، محمد صلاح العزب، محمد عبد المعطي، محمد نبوي، مريم نعوم، مصطفى جمال هاشم، مصطفى حلمي، مصطفى صقر، نجلاء الحديني، هشام هلال،هيثم دبور، وائل حمدي ووليد يوسف.