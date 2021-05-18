مؤلفي الدراما تطالب باجتماع لبحث "الإساءة للصعيد وإهانة المرأة" في المسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طالبت جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب بشير الديك، خلاله بعقد اجتماعا مع عدد المؤلفين والمهتمين بصناعة الدراما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، لبحث قضايا المؤلفين والملكية الفكرية وحق الأداء العلني.

وأشادت الجمعية في بيان أصدرته بالدور المهم الذي لعبته الدراما هذا العام في طرح ومناقشة قضايا الوطن، وكشف الحقائق أمام الجميع لا سيما في مسلسلي "الاختيار2" و"هجمة مرتدة".

وتحدثت الجمعية في البيان عن بعض الملاحظات على عدد من المسلسلات التي عرضت في الموسم الرمضاني المنقضي، وقالت إنه ظهر بشكل يسىء إلى أهله ويظهر أنهم يعيشون في دولة بلا قانون: "القتل مستباح والتدمير والحرق وزواج القاصرات وشرع الغاب هو الحاكم، ولا وجود للشرطة وإذا وجدت يتم قتل رجالها، وإهانتهم ما يعطي انطباعا بأن الصعيد غير آمن، ليؤثر سلبا على السياحة".

وأضاف البيان: "ولما كانت هذه المسلسلات من إنتاج الشركة المتحدة فإنه قد يفهم خطأ بأن ذلك من توجه الدولة التي هي بريئة من تلك الأفكار بل تتبنى أفكار إصلاحية للمجتمع وللمرأة".

وطالبت الجمعية بضرورة تشكيل لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي يجري طرحها في الأعمال الدرامية وفقا لاحتياجات المجتمع وتفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية.