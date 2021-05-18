فن ومشاهير

حقيقة تنازل مي عمر عن أجرها في مسلسل “نسل الأغراب”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة
الفنانة المصرية مي عمر

الفنانة المصرية مي عمر

ردت الفنانة المصرية مي عمر بشكل ساخر، على التقارير التي أفادت بتنازلها عن أجرها في مسلسل “نسل الأغراب”.

ووصفت عمر كاتب التقارير بصاحب الخيال الواسع، في تأكيد منها لعدم صحة تلك الأنباء، وهو ما دفع أحد الكتاب الصحفيين المتبنين للخبر للتأكيد على صحة المعلومة والإفصاح عن وقوف والدة محمد سامي وراء تلك المبادرة، في محاولة منها لتقريب وجهات النظر بعد قرار منع التعامل.


دارت التكهنات خلال الأيام الماضية حول أسباب قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

تضمنت تلك التكهنات الإشارة إلى محاولة محمد سامي لأصلاح موقفه مع الشركة، وإعلانه رغبته في إعادة أجره وأجر شقيقته ريم وزوجته مي عمر، في مبادرة منه للاعتذار.

يذكر أن أخر أعمال محمد سامي ومي عمر هو مسلسل “نسل الأغراب” من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، إدوارد، منة فضالي، فردوس عبد الحميد، أحلام الجريتلي، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي وملك أحمد زاهر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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