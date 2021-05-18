فيلم "إينولا هولمز 2".. الأبطال وموعد الطرح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم Enola Holmes (إينولا هولمز) في أعقاب النجاح الساحق للجزء الأول.

وحقق فيلم "إينولا هولمز" أرقام مشاهدة خيالية، وصلت إلى 76 مليون مشاهدة خلال شهر واحدة، ليحتل مركزًا في قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في نتفليكس.

وتتناول السلسلة قصة العبقرية إينولا هولمز، شقيقة المحقق شيرلوك هولمز، وهي من بطولة ميلي بوبي براون وهنري كافيل.

وتستعرض مجلة "جلامور" الأمريكية في التقرير التالي، كل ما يحتاج الجمهور لمعرفته عن الجزء الثاني من "إينولا هولمز".



موعد طرح الفيلم





لم تحدد شبكة نتفليكس بعد موعد طرح الفيلم، خاصةً أن جدول أعمال بطلة العمل ميلي بوبي براون منشغل بتصوير مسلسل Stranger Things (سترانجر ثينجز).

وخمّن الموقع طرح الفيلم في سبتمبر/أيلول 2022، بسبب طرح الجزء الأول في سبتمبر 2020.

حبكة الفيلم





ترتكز أحداث الفيلم على روايات "إينولا هولمز"، للكاتبة نانسي سبرينجز، والتي تمتد لـ 5 روايات.

يصعب توقع أي من الروايات الـ5 سوف تكون محور إلهام الفيلم القادم، ولكن المخرج هاري برادبير كشف بعض التفاصيل عن العمل القادم.

وذكر المخرج في وقت سابق، أن هناك الكثير من التفاصيل التي قد يتم مناقشتها في الفيلم القادم حول عائلة هولمز المتفككة، وشخصية "إينولا" وشقيقها "شيرلوك" المعقدة.

أبطال الفيلم

أكدا النجمان هنري كافيل (شيرلوك هولمز) وميلي بوبي براون (إينولا هولمز) عودتهما للمشاركة في الجزء الثاني.

ما زال صناع العمل بانتظار تأكيد الممثل البريطاني سام كلافلن عودته للقيام بدور الشقيق الأكبر مايكروفت هولمز، ولكن عودته مسألة وقت.