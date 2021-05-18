محمد صبحي يكشف حقيقة اعتزاله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان المصري محمد صبحي ما تردد عن اعتزاله الفن، مؤكداً عدم صحة أي أخبار بهذا الشأن.

وقال صبحي، الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك": "هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخباراً غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن"، مؤكداً أن "هذه الأخبار كاذبة تماماً، وأنا الآن في بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله".





وتأتي هذه الشائعات بعد إعلان الفنان مجدي، شقيق محمد صبحي، اعتزال التمثيل، إذ قال عبر حسابه في "فيسبوك": "أصدقائي، زملائي، بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير، قررت اعتزال الفن نهائياً، بعد احترافي له على مدى 40 عاماً، قدمت فيها أعمالاً محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

وأضاف مجدي صبحي: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حالياً، ولا همّه شبهي، ولا أنا شبههم، أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين، ولا أستطيع أن أقدّم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا أستطيع أن أقدم فناً رخيصاً، والحقائق أمامي، السينما ماتت، الدراما التليفزيونية في انحدار إلا القليل، والنادرة منها المسرح بيطلَّع آخر نفس وبالعافية".

واختتم مجدي صبحي تدوينته قائلاً: "في النهاية، أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار 40 عاماً من الفن المحترم".