فيديو.. ويل سميث يشارك في سباق دبي للجري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الممثل العالمي ويل سميث، في سباق دبي للجري الليلي في الإمارات، الذي تنظمه شركة سوبر سبورت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ونشر مجلس دبي الرياضي، فيديو للسباق الذي شارك فيه سميث عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام".



وأقيم السباق ضمن فعاليات دبي الرياضية في مايو 2021، حيث يمكن للعائلات الاختيار ما بين الجري لمسافة 5 أو 10 كم ضمن أجواءٍ يملؤها الحماس والتشجيع.





وويل سميث هو ممثل أمريكي، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب، ولد في 25 سبتمبر 1968.

واستمتع بالنجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني.

وفي عام 2007، وصفته مجلة "نيوزويك" بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود.

وتم ترشيحه لـ4 جوائز جولدن جلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل على 4 جوائز جرامي.