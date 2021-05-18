شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يكشف حقيقة اعتزاله الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الفنان القدير محمد صبحى على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة على بعض الحسابات التى تحمل اسمه على موقع التغريدات "تويتر" حول اعتزاله الفن.

وكتب "صبحى" على صفحته الرسمية على "فيس بوك": هناك حساب مزيف على تويتر ينتحل شخصيتي وينشر أخباراً غير حقيقية ويكتب على لساني خبر اعتزالي الفن .. هذه الأخبار كاذبة تماماً وأنا الآن فى بروفات مسرحيتي القادمة بإذن الله".

ويجرى النجم محمد صبحى بروفات العرض المسرحى "هنوريكوا نجوم الظهر" على مسرح مدينة سنبل، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وقال صبحى لـ"الخليج 365" إنه يقدم جيلا جديدا من الشباب الموهوب من خلال "نجوم الظهر" –إذ تعتمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة "استوديو الممثل"، الذى أشرف على تدريبهم خلال الفترة الماضية.