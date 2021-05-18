الخلافات مستمرة.. فين ديزل يخطط للانتقام من "ذا روك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحظى النجمان دوين جونسون وفين ديزل بعلاقة مضطربة سواء على الصعيد المهني أو الشخصي، إذ نشبت بينهما خلافات عدة في الأعوام الأخيرة.

ووفقاً لموقع "نيكي سويفت" الأمريكي، وصلت هذه الخلافات إلى حد غير محتمل، عندما نشر النجم دوين جونسون (ذا روك) خلال تصوير فيلم Fast & Furious 8 تدوينة عبر "أنستقرام" قال فيها: "البعض يرون أنفسهم رجال مهنيون، والبعض الآخر لا، أما الآخرين فهم جبناء كما الدجاج لذلك لن أتحدث عنهم"، قبل أن يحذفها بعد بفترة قصيرة.





وذكر الموقع أن البعض حاول التدخل للصلح بين النجمين وتهدئة النفوس، إلا أن هذه المساعي لم توفق، إذ استمر غضب "ديزل" بسبب تأخر "ذا روك" على التصوير وعدم التزامه تجاه جدول التصوير.

وأضاف الموقع أن "ديزل" يخطط لتوجيه ضربة أخيرة ضد "ذا روك" لن تعجب عشاق سلسلة "فاست أند فيوريس".





وأشار الموقع إلى أن "ديزل" لا يرغب في أن يحظى "ذا روك" بدور كبير في الفيلم المقبل Fast & Furious 10 (فاست أند فيوريس 10)، وإنما يرغب في الاستئثار بالأضواء.

ويعلم متابعو السلسلة أن فين ديزل يحظى بمساحة كبيرة كونه من أبطال العمل الرئيسيين إضافة إلى مشاركته في إنتاج السلسلة، لذلك تظل احتمالية تواجد "ذا روك" في الجزأين المقبلين غير مؤكدة.

ولا يظهر "ذا روك" في فيلم Fast & Furious 9 الذي يعرض حالياً في السينمات، وهو ما يؤكد صحة الخلافات.



