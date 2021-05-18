"فيني كثير" جديد نوال الكويتية

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"الخليج 365": طرحت الفنانة ​نوال الكويتية​ أغنيتها الجديدة "فيني كثير" من كلمات رحاب، ألحان مشعل العروج، توزيع جيهون چيلكتان، وتريات إسماعيل تونش بلاك ومكس طارق جيران.

وتقول كلمات الأغنية: "فيني كثير محتاج لك ... صوتي وسواليفي معاك ..! ونظرة عيوني اللي نست ..! عيني ..!وبكت .. ! ماهمها الا لقاك..! يا مطول الغيبات...! ليه للحين غايب..!؟ ماعلمك قل الوصل..! إن الحنين هايم وذايب..! فيني كثير محتاج لوصالك.. يبيك...! قلبي اللي خليته معاك ..! ماعاد لي...!ارجع أبيك..! فيني كثير يسأل عليك... رعشة يدي...! وخوفي عليك..!وموعدي...! اللي...يسابقني ويجيك..! وانا اتحرى لك وصل..! والوقت من غيرك ممل..! إرجع تراني احتريك..! فيني كثير مشتاق لك..! اسمي ..حروفه تحن لك..! دلـل حروفي..نادها..! وأسمع هلاي ...وهَلِّها .. ياحبي لصوتك إذا ..ناديتني ..".