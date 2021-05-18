يحيى إبراهيم يعود باللهجة المغربية ويُطلق “إيوا”

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"الخليج 365": أطلق الفنان اللبناني يحيى ابراهيم أغنيته المغربية الجديدة "إيوا" عبر الشاشات والإذاعات العربية، إضافةً إلى قناته الرسمية على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد فرشوخ، وألحان يحيى ابراهيم، وتوزيع جاد كاس، أما الفيديو كليب فهو من إخراج جورج حلو.



وظهر يحيى في الأغنية المصورة بإطلالات عدّة ومختلفة تناسب أجواء الأغنية وأسلوب حياته.

نُفيد بالذكر أنّ العمل كان من المفترض أن يبصر النور قبل أشهر، ولكن بسبب تداعيات إنفجار مرفأ بيروت واحترماً لأرواح الشهداء تم تأجيله لغاية يومنا هذا.

