شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك مع أصدقائها فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في مسلسل Game of thrones، على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها إنستجرام، صورة لها وهي تتوسط أصدقاءها.

وكتبت كلارك على الصورة التي حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات: "أخيرا بعد 13 عاماً، لدينا صورة كلنا سعداء فيها، هؤلاء المذهلون مسئولون عن سعادتي اليومية وأنا اعلم بالتأكيد بأنني لم أكن متواجدة لولاهم".

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون، في دور نيك فيوري، وبن مندلسون، صاحب شخصية كابتن أمريكا، لعمل سلسلة جديدة ستدور حول الكائنات الفضائية المتغيرة الشكل، الذين كانون يعيشون في الأرض لسنوات طويلة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته rotten tomatoes، فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.