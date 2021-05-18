شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى يطرح كتابه "الجوكر" يحكى سيرة حسن حسنى بأول ذكرى لرحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الناقد السينمائي، طارق الشناوي، كتابا جديدا من تأليفه بعنوان "الجوكر"، بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير حسن حسني والذى تحل ذكرى رحيله يوم 30 مايو الجارى.



حسن حسنى

كان الفنان الكبير حسن حسنى قد توفى عن عمر ناهز 89 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى وظل على مدار الـ 24 ساعة داخل العناية المركزة حتى فارق الحياة.

وكان الفنان الكبير حسن حسنى قد شارك فى العديد من الأعمال التليفزيوينة والسينمائية المهمة على مدار المواسم الماضية، ويعتبر الأب الروحى لكل فنانى الكوميديا من الجيل الحالى الذين ساندهم فى بداية حياتهم الفنية وحرصوا جميعا على الظهور بجواره ليمنحهم صك النجومية والخبرة والشهرة، ومنهم الفنان الراحل علاء ولى الدين فى أفلام «عبود على الحدود والناظر صلاح الدين»، والفنان محمد هنيدى الذى شاركه العديد من الأفلام والمسرحيات ومنها: «ياانا ياخالتى، عسكر فى المعسكر، مسرحية حزمنى يا وغيرها من أعمال»، والفنان أحمد حلمى فى «ميدو مشاكل»، وهانى رمزى فى فيلم «غبى منه فيه»، ومحمد سعد فى «اللمبى، واللى بالى بالك»، وحمادة هلال فى «عيال حبيبة» ورامز جلال فى «أحلام الفتى الطائش»، وغيرها عشرات الأعمال كان فيها الفنان حسن حسنى سندا لجيل كامل من الشباب الذين استندوا على كتفه فمنحهم من نجوميته وخبرته، وظلت الشخصيات الكوميدية التى قام بها راسخة فى أذهان الكبار والصغار، فهو «ضبش الحرامى» فى فيلم «غبى منه فيه»، والأستاذ سيد فى الناظر صلاح الدين، ووالد علاء ولى الدين فى فيلم «عبود على الحدود»، ووالد محمد هنيدى فى «عسكر فى المعسكر، وياانا ياخالتى»، ووالد أحمد حلمى فى ميدو مشاكل، وعم باخ فى «اللمبى».. وغيرها مئات الشخصيات التى أبدع فيها الفنان الكبير، الذى ضحك قائلا: «رامز جلال فضل يجيلى كل يوم علشان أمثل معاه فى أول أفلامه، وقاللى لازم تقف جنبى».