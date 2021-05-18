شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون كشفوا عن طرق حفاظهم على لياقتهم رغم تقدم السن .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يحاول المشاهير حول العالم الحفاظ على مظهرهم ولياقتهم مهما مرعليهم من سنوات، ومن أجل ذلك يبذلوا مجهوداً كبيراً باتباع أساليب مختلفة تحقيقاً لهذا الغرض، مثلما يظهر مع نجوم بحجم ارنولد شوارزنيجر، وهيو جاكمان، بالإضافة إلى الممثلة هالى بيرى حيث يتبع كلاً منهم أسلوبه الخاص في الحفاظ على وزنه ولياقته.

هيو جاكمان وتمارين فى البحر

النجم هيو جاكمان يواصل تمريناته الرياضية الصارمة من أجل الحفاظ على لياقته البدنية بصورة مميزة، وذلك بعدما بلغ عامه الـ52 من عمره، حيث رصدته أعين المصورين هذا الأسبوع، وفقاً لموقع الديلى ميل خلال تقرير له مؤخرًا ظهر فيه الممثل العالمى بأكثر من صورة وسط مياه البحر، وذلك بغرض ممارسة طقوسه الرياضية بها، من خلال الركض في المياه، وهوالأسلوب الذى يتبعه منذ سنوات، وأكد في وقت سابق أنه يحافظ به على جسده بصورة مثالية.



هيو جاكمان



هيو جاكمان

ارنولد شوارزنيجر والدراجة والجيم

أيضاً يحاول الممثل العالمي ارنولد شوارزنيجر الحفاظ على لياقته رغم تخطي الـ 70 من عمره، حيث يقود دراجته بانتظام، مع أصدقاءه وابنه، بالإضافة إلى مواظبته على الذهاب للجيم لممارسة تمريناته الرياضية المختلفة.



ارنولد شوارزنيجر هال بيرى والملاكمة واليوجا هال بيرى والملاكمة واليوجا أيضاً هالى بيرى تواصل الحفاظ علي لياقتها البدنية، من خلال تمرينات اليوجا، بالإضافة إلى الرياضة، وبالأخص الملاكمة التى تلعبها بشكل يومي.



هالى بيرى