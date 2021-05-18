شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الممثلين تثمن مبادرة الرئيس السيسى بإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين بيانًا؛ اليوم الثلاثاء؛ تثمن فيه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعمار غزة ودعمها بـ500 مليون دولار فى محاولة لرفع العبء عن الشعب الفلسطيني ودعمه فى قضيته.

وقالت النقابة في بيانها: " تثمن المهن التمثيلية، ببالغ الفخر والتقدير جهود الدولة المصرية وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعمار غزة ودعمها بـ500 مليون دولار وجهوده الحثيثة لرفع العبء عن الأخوة فى فلسطين وتوفير مختلف أوجه الدعم المادى والطبى".

وأضاف البيان: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها رموز الحركة الفنية وصناعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية الالتفاف حول قضايا الوطن والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة، والدور الذى أشار إليه رئيس الجمهورية، حين أشاد بالدور الإيجابى الذى لعبته الدراما التليفزيونية هذا العام، وهو الأمر الذى يدعونا جميعا للفخر والتكاتف والعمل على تأكيد هذه القيمة وهذا الدور الإيجابي".

كان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.