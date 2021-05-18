شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الفنانة فاطمة الكاشف للعناية المركزة بعد نقص الأكسجين متأثرة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت الفنانة فاطمة الكاشف إلى العناية المركزة فى مستشفى العجوزة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقص نسبة الأكسجين فى الدم.



الفنانة فاطمة الكاشف فى المستشفى

ونشرت فاطمة صورا لها من المستشفى، صحبتها بتعليق: "أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأنى تعبانة جدا، الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته وربنا يستر".



وأضافت فاطمة "أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى ووزيرة الصحة دكتورة هالة زايد والغالية نهال عنبر، على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يا رب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة، على الاهتمام وحسن الاستقبال وربنا يشفى كل مريض، أعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة أتكلم".



فاطمة الكاشف

كما نشر الفنان جمال عبد الناصر، زوج الفنانة فاطمة الكاشف، صورة لها من داخل المستشفى قائلا: "كل الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أشرف زكى والزميلة الفاضلة نهال عنبر، ومدير مستشفى العجوزة لاهتمامهم البالغ بحالة فاطمة حيث تم حجزها فى العناية ومتابعة حالتها وربنا يتمم شفاها على خير، وربنا يحفظكم جميعا، ودعواتكم بالشفاء".





وكانت الفنانة فاطمة الكاشف تقدم شخصية سعيدة زوجة سمعان فى مسرحية "عيلة الفقرى" على خشبة المسرح العائم "فاطمة رشدى"، والعرض بطولة محمد الصاوى، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاى، نهاد سعيد، منة المصرى، مجدى عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدى، إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملوانى، ديكور محمد هاشم ، موسيقى وألحان أحمد الناصر ، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام ، من إخراج محمد متولى .

العرض يدور حول عيلة سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وهى الشخصية التى تقدمها الفنانة فاطمة الكاشف وابنتها هند التى لم تتزوج بعد وابنها سامى الصحفى الذى سيسافر إلى اليونان فى مهمة صحفية وكريم العاطل عن العمل.