شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار 2" يقضى على أسطورة "مساحة الدور" فى الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مساحة الدور أمر مقدم لدى العديد من الفنانين على أهمية الدور نفسه، ما تسبب فى رفضهم أدورًا كان من الممكن أن تكون محطة مهمة للكثير منهم، تلك الأسطورة التى تحطمت على صخرة مسلسل "الاختيار 2" بمشاركة عدد كبير من النجوم فى بضعة مشاهد كانت حديث المشاهدين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدروا بها التريند، ليثبتوا أن مشاهد قليلة فى عمل ذى قيمة فنية خير من بطولات دون علامة تذكر.

أحمد حلمى يفقد ابنته فى الحلقة 29

ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" ظهر النجم أحمد حلمى فى دور رجل بسيط يدعى الأستاذ محمد، ويبدو عليه الحزن الشديد ويقابل زكريا، الذى يخبره بأنه أتى بحق ابنته الشهيدة من الذين وضعوا العبوات المتفجرة فى الطريق، ويدور بينهما حديث عن البنات ووجودهن فى البيت وتربيتهن، ويتعاطف معه زكريا ويعده بأن من فعل ذلك سيدفع الثمن غاليا جداً، ويعطى له الأستاذ محمد صورة ابنته الطفلة.

وشارك النجم أحمد حلمى صورة حقيقية من شخصية الرجل الذى يدعى الأستاذ محمد، وفقد ابنته فى إحدى العمليات الإرهابية، وجسد "حلمى" دوره فى مسلسل الاختيار 2، ونشر أحمد حلمى الصورة على حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "دى الصورة الحقيقية للأستاذ محمد وهو شايل بنته على إيده قبل ما يحصل الانفجار وتروح غدر.. حق بنتك رجعلك يا أستاذ محمد وربنا يصبرك".

أحمد عز.. سيف العربى ما بين الاختيار وهجمة مرتدة

وخلال الأحداث يشارك "زكريا يونس" كريم عبد العزيز فى اجتماع فى مقر المخابرات العامة ويجتمع هناك مع عدد من الضباط من ضمنهم "سيف العربى" وهى نفس الشخصية التى يظهر بها أحمد عز فى مسلسل "هجمة مرتدة".

ويتحدث سيف عن التعاون بين المخابرات العامة والأمن الوطنى والذى أسفر عن القبض على هشام عشماوى، كما يتباحثون سويا كيفية القبض على الإرهابيين الذين يريدون تنفيذ عملية إرهابية يوم افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.

إياد نصار يجسد شخصية الضابط محمد مبروك فى الحلقة 9

ووثقت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2 حادث استشهاد الضابط محمد مبروك، وقام بدوره الفنان إياد نصار، بعد ترصد عناصر إرهابية له منذ خروجه من منزله، واعترضوا سيارته وأمطروها بوابل من النيران.

وقال إياد نصار فى تصريحات إعلامية إنه اجتمع بأسرة الشهيد محمد مبروك، وكشفت له زوجته بعض التفاصيل الخاصة بالراحل، متابعا: "أهم ما لفتنى فى حديثى مع زوجة الراحل، هو سؤالها عما كانت تحتويه جيوب بنطاله، فقالت إنه كان يحمل النقود بشكل عشوائى دون محفظة، ما أعطانى لمحة عن شخصيته المتواضعة والعفوية والكريمة.. الرجل لا يريد أن يتقيد بالمحفظة ليخرجها ويفتحها فى كل مرة يرغب فيها بتقديم المساعدة المالية لأحد".

وعن أفضل الرسائل التى تلقاها بعد عرض المسلسل، قال: "بعض الأشخاص الذين كانوا يعرفون مبروك بشكل شخصى تواصلوا معه عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليؤكدوا له الشبه الكبير بينهما، ونجاحه فى تقديم شخصيته بأدق تفاصيلها كطريقة المشى وأسلوب الحديث، بالرغم من أنه لا توجد الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو للراحل.

محمد رجب: أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن

أعرب الفنان محمد رجب، عن سعادته بالمشاركة ضمن أحداث الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار 2" الذى حقق نجاحًا كبيرا خلال عرضه فى موسم دراما رمضان المنقضى، مؤكدًا أن المسلسل يحكى عن أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن.

ونشر رجب صورة له من مشاركته فى المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "شرف لى أن شاركت فى مسلسل الاختيار 2، الذى يحكى عن أبطال عظماء وقفوا ضد الإرهاب لحماية الوطن، رحم الله شهداء الوطن".

أشرف عبد الباقي يظهر فى الحلقة الخامسة

أكد النجم أشرف عبد الباقى أن ما تم تقديمه بالحلقة الخامسة لمسلسل "الاختيار 2" عن أحداث قسم كرداسة واستشهاد عدد كبير من أبطال الشرطة المصرية، ما هو إلا جزء بسيط من الأحداث الدامية التي تعرض لها الشهداء بهذه المذبحة، لافتا إلى أنه مهما جسدت الدراما لا يمكن أن توفي الشهداء حقهم.

وشارك أشرف عبد الباقى متابعيه بفيديو لأحداث قسم كرداسة خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "وقائع الهجوم على قسم كرداسة واستشهاد اللواء محمد جبر - رحم الله شهداء الوطن.. مهما حاولنا نقدم جزء ولو بسيط من اللي حصل لشهداء مصر مش هانوفيهم حقهم ربنا يرحمهم جميعًا".

ونال النجم أشرف عبد الباقى، استحسان الآلاف من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد إبداعه فى تجسيد شخصية الشهيد اللواء محمد جبر، مأمور قسم شرطة كرداسة، فى الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، الذى استُشهد على يد العناصر الإرهابية المسلحة التى اقتحمت القسم يوم فض اعتصام رابعة.

وسرعان ما تحول النجم أشرف عبد الباقي لحديث الساعة بعد دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة، التي شهدت إبراز حقيقة الجماعة الإرهابية ومخططها في إسقاط الدولة المصرية، وتسارع الكثيرون بالثناء على دور الفنان أشرف عبد الباقي، الذي جسد شخصية مأمور قسم كرداسة بشكل رائع وصل لقلوب المصريين.

ماجد الكدوانى يتولى قيادة جهاز الأمن الوطنى فى الحلقة 20

شهدت نهاية الحلقة العشرين من مسلسل "الاختيار 2"، ظهور خاص للفنان ماجد الكدواني. وقدم الكدواني دور اللواء الذي سيتولى قيادة جهاز الأمن الوطني، بعد تقاعد اللواء "رفعت" والذي جسد دوره الفنان رياض الخولي خلال الحلقات الماضية.

وقال ماجد الكدواني، في تصريحات إعلامية إنه يشعر بفخر كبير بعد المشاركة فى مسلسل "الاختيار 2"، لافتًا إلى أن العمل الدرامي كان قد لفت انتباهه بشده منذ العام الماضي عندما تم عرض الجزء الأول.

وأضاف: "أنا جسمي قشعر العام الماضى لما الشباب نزلوا الشارع بتي شيرت عليه صورة الشهيد المنسي.. تقريباً معملناش دراما زي دي.. دي دراما مش عادية بل دراما تسجيلية موثقة بالأحداث".

وأكد: "في مهنة الفن حسابنا هيكون عسير أمام ربنا ومهتمنا تتمثل في تقديم رسائل محترمة للمشاهدين.. مش أي حاجة تتعمل والرسالة يجب أن تكون إيجابية".

أحمد شاكر ضابط خائن في الحلقة 8

تصدر الفنان أحمد شاكر تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد تجسيده لشخصية محمد عويس الضابط المفصول الخائن الذى ساعد الجماعة الإرهابية فى جريمتها باستهداف صديقه المقدم محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار، ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2".

وقال شاكر في تصرحات صحفية إنه يرى أن كل الممثلين الذين شاركوا فى العمل بشخصياتهم الشريرة والخيرة كانوا جنودا فى كتيبة واحدة، هدفها توصيل رسالة للمشاهد ليعرف هؤلاء الإرهابيين على حقيقتهم.

ولفت شاكر إلى أن أصعب المشاهد التى قدمها في "الاختيار 2" هو مشهد العزاء فى المقدم محمد مبروك، حيث كان مطالبا بإقناع الجميع بأن عويس من أعز أصدقاء مبروك دون أن يعرفوا أنه الخائن، الذى أدى به إلى الموت.

سهر الصايغ شقيقة أحد التكفيريين في الحلقة 9

وشهدت أحداث الحلقة الـ9 من الاختيار2 ظهور الفنانة سهر الصايغ التى تجسد دور شقيقة أحد التكفريين، وتظهر لتتعاون مع الضابط زكريا يونس الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز.

وتمد سهر زكريا بمعلومات عن شقيقها الذى يشارك في حرق المحلات وعمليات التخريب لتخبره بأن شقيقها تعرف على بعض الأشخاص المتطرفين ويستعد للسفر إلى سيناء والعودة لقتل ضباط الشرطة وتمنحه بعض المعلومات عنه.

ونجح مسلسل "الاختيار 2" فى أن يحوز على اهتمام الجميع، وذلك لما قدمه من مقاربات واقعية وسرد وتوثيق مُتقن لمرحلة دقيقة فى عمر الدولة المصرية، ونجح خلال حلقاته فى إيصال عدد من الرسائل والمعانى التى تُبرز للمشاهد معنى وقيمة الاختيار؛ فخلال أحداث المسلسل كان على أبطاله الذين يجسدون قصصًا حقيقية أن يختاروا بين بديلين، إما أن يختار الوطن أو الجماعة الإرهابية، إما أن يسلك طريق التضحية أو الخيانة، إما أن يكون فصلًا من فصول التاريخ أو يذهب بلا رجعة فى طريق الإرهاب والعار.

مسلسل الاختيار 2 من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، من تأليف هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، أسماء أبو اليزيد، إنجى المقدم، بشرى، إياد نصار، هادى الجيار، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، رياض الخولى، أحمد شاكر عبد اللطيف، أحمد سعيد عبد الغنى، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدوانى وفتحى عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبد الباقى وبيومى فؤاد.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، عن عمل جزء ثالث من مسلسل الاختيار، استعدادا لعرضه فى رمضان 2022.