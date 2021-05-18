وفاة مخرج مسلسل "طاش ما طاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، عن عمر يناهز 63 عامًا بعد معاناة مع المرض.

ونعى عدد كبير من نجوم الخليج المخرج عبد الخالق الغانم، ومن بينهم الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وكتبت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،:"لا حول ولا قوة إلا بالله، الأستاذ عبد الخالق الغانم مخرج مسلسل طاش ما طاش في ذمة الله".

وحقق مسلسل "طاش ما طاش" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دول الخليج والوطن العربي.

ومن أشهر أعمال عبد الخالق الغانم مسلسلات :"الانتظار"، "الخراش"، "وحارتنا حلوة"، "جنون المال".