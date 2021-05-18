فن ومشاهير

وفاة مخرج مسلسل "طاش ما طاش"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفى المخرج السعودي عبد الخالق الغانم، عن عمر يناهز 63 عامًا بعد معاناة مع المرض.

ونعى عدد كبير من نجوم الخليج المخرج عبد الخالق الغانم، ومن بينهم الفنانة البحرينية هيفاء حسين، وكتبت، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،:"لا حول ولا قوة إلا بالله، الأستاذ عبد الخالق الغانم مخرج مسلسل طاش ما طاش في ذمة الله".

وحقق مسلسل "طاش ما طاش" نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في دول الخليج والوطن العربي.

ومن أشهر أعمال عبد الخالق الغانم مسلسلات :"الانتظار"، "الخراش"، "وحارتنا حلوة"، "جنون المال".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا