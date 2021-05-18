”إيه كم الحقد دا ؟": ريم مصطفى توجه رسالة عبر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة ريم مصطفى عن حزنها الشديد بسبب الصراعات الموجودة بين بعض الأشخاص وانتشار الحقد والغل على حد وصفها.

وكتبت ريم تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" الحياة حلوة بس الناس مخليها صعبة ليه كم الصراعات دي و إيه كم الحقد والغل اللي بقى موجود ده، لو كل الناس تؤمن أن الحياة فانية هنعيش في سلام وها نهون على بعضنا الرحلة".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، ومن إخراج حسام علي.

كما تشارك ريم في فيلم "أهل الكهف" بطولة الفنان خالد النبوي، وفيلم"العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكي.