طرح بوستر وبرومو مسلسل "ليه لأ 2" لمنة شلبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المنتج عبدالله أبو الفتوح، اليوم الثلاثاء، بوستر مسلسل "ليه لأ" للنجمة منة شلبي.

ونشر "عبدالله" بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وتصدرته بمفردها منة شلبي، وعلّق: "على شاهد، قريبًا إن شاء الله".

كما طرحت منصة "شاهد" برومو المسلسل، وتواجه منة شلبي قضية التبني، وتدو الأحداث حول قرار سيدة تبني طفل في أحد دور الأيتام، والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب علاقتها مع الطفل، ويشارك في البطولة الفنان أحمد حاتم.

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة "عالية" الفتاة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصاً البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.