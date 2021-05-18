سر مشاركة تيسير فهمي في "رأفت الهجان" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"سارة" تعد واحدة من أبرز الشخصيات التي قدمتها الفنانة تيسير فهمي خلال مشوارها الفني، ورغم صغر مساحة الشخصية التي قدمتها في مسلسل "رأفت الهجان"، الذي قام ببطولته الفنان محمود عبد العزيز، إلا أنها حرصت على تقديمها.

ومع احتفال الفنانة تيسير فهمي اليوم بعيد ميلادها السادس والستون، نستعرض تصريحا سابقا لها عن سر حماسها لتقديم الشخصية رغم صغر مساحتها.

تيسير فهمي خلال ظهورها عبر قناة ART، قالت: "أهمية وقيمة العمل، وهل يمس قضية وطنية تمس الناس أو لا، هي أول شروط موافقتي على المشاركة، ومن بعدها مدى أهمية الدور، هل هو مؤثر؟ ولا أهتم بمساحة الشخصية، ولهذا قمت باختيار شخصية (سارة) في مسلسل (رأفت الهجان)، ولم أفكر في صغر الدور، وكذلك في (ليالي الحلمية)".

تيسير ولدت في 18 مايو عام 1955، وبدأت مشوارها من خلال مسرح الشباب، وشاركت في أفلام "العوامة 70"، و"التوت والنبوت"، و"الصعود إلى الهاوية"، وكذلك مسلسلات "بين القصرين"، و"أبناء ولكن"، و"بفعل فاعل"، و"الكعبة المشرفة"، وقدمت من إنتاجها وبطولتها مسلسل "الهاربة".