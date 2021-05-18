فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا للمرة الثانية: "في المستشفى والله أعلم النهاية امتى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة فاطمة الكاشف، عن إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثانية وحجزها في مستشفى العجوزة.

ونشرت الكاشف، صورة لها عبر "فيسبوك"، وعلّقت: "أنا الآن فى المستشفى محجوزة لأني تعبانة جدا، الأكسجين قل فى الدم عن طبيعته، ربنا يستر، أشكر الدكتور الإنسان المحترم أشرف زكى، وسيادة وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، والغالية نهال عنبر على سرعة الاستجابة وعمل ما يلزم وإرسال الإسعاف بسرعة، ربنا يحفظكم بخير وصحة يارب العالمين، وأشكر أيضا مدير مستشفى العجوزة دكتور طارق السيد على الاهتمام وحسن الاستقبال، وربنا يشفى كل مريض، اعتذر عن عدم الرد على التليفون مش قادرة اتكلم".

وكانت الكاشف كتبت مساء أمس عبر "فيسبوك": "يمكن يكون ده آخر بوست أكتبه، أتمنى أن تدعوا لى بالرحمة والمغفرة ولا تنسونى بالدعاء.. الله أعلم النهاية امتى، الحمدلله أنا سعيدة بمحبتكم جدا، ده رزق من ربنا كبير ربنا يراضيكم بكل الخير يارب، وراضية بكل اللى يجيبه ربنا، ويارب يكون ربنا راضى عنى هو ده المهم ويحسن خاتمتى اللهم آمين".

أضافت: "اليوم للأسف أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية على الرئة للمرة الثانية إصابتى بالكورونا، أنا تعبت جدا يارب اشفينى واشفى كل مريض يارب العالمين، دعواتكم يا أحبابى لأنى اليوم تعبانة جدا وربنا يحفظكم من الفيروس اللعين، خلوا بالكم أرجوكم الموضوع صعب جدا والله، وربنا يرفع عن العالم أجمعين هذا الوباء الذى حصد أرواحا كثيرة ومازال، ربنا يستر، اعذرونى أصدقائى وأحبابى مش قادرة أرد على التليفون غصب عنى دعواتكم الطاهرة".

فاطمة الكاشف ممثلة بدأت مسيرتها الفنية في منتصف الثمانينيات، وتخصصت في التمثيل للمسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية، واشتهرت بشخصية "زوبة" شقيقة عطا "محمد هنيدي" في مسلسل "البخيل وأنا" في عام 1991، ومن المسلسلات التي عملت بها كذلك: "هي وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش في الغيبوبة، طيري يا طيارة، أهل الهوى" وغيرها.