"قلبي معاكي يا غزة".. مايان السيد تنشر صورا بـ"تيشيرت فلسطيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشرت الفنانة مايان السيد، صورا لها وهي ترتدي "تيشيرت" مدون عليه كلمة "فلسطيني"، على هامش لقاء لها أمس مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر قناة cbc.

وعلّقت "مايان" على الصور التي نشرتها عبر "إنستجرام"، قائلةً: "فلسطيني.. العالم كله معاكوا وبيدعي ليكوا.. افتكروا أن أي دعم مننا بيعمل فرق تبرع بوست هاشتاج أي حاجة نقدر نعملها.. قلبي معاكي يا فلسطين، قلبي معاكي يا غزة".

وكانت "مايان" أكدت خلال اللقاء، دعمها للقضية الفلسطينية، ووجهت رسالة دعم للشعب الشقيق قائلة: "يا رب اللي شايفينه في فلسطين يخلص، أنا بدعي لكم كل يوم من قلبي، ومصر كلها بتدعي لكم".

يذكر أن أخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة، إنتاج العدل جروب، وتأليف منة عدلي القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في مسلسل "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، وأيضا في مسلسل "لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب.