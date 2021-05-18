بجانب الطيار.. هنا الزاهد تنشر صورة لها داخل كابينة طائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورتين لها من رحلة خارجية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في صورة بجانب الطيار داخل طائرة خاصة، وفي الأخرى وهي أمام الطائرة، وذلك خلال قضاء عطلتها في إحدى الدول.

وعرُض للفنانة هنا الزاهد في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "النمر"، بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم.

"النمر" من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.