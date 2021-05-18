وسام صليبا لـ”صوت بيروت انترناشونال”: “الحب الممنوع” في “خرزة زرقا” يجلب التعاطف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 مايو 2021 07:21 مساءً - منذ ساعتين

يعيش النجم وسام صليبا نشوة نجاح دوره الذي قدمه في مسلسل 2020 والذي عرض خلال شهر رمضان المنصرم. كما ينشغل حاليا بمتابعة دوره في مسلسل “خرزة زرقا” الذي يعرض على محطة OSN، فضلا عن انغامسه بالتحضير لاغنية جديدة سيطلقها قريبا. فماذا يقول صليبا لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن دوره في 2020 “عندما شاركت في تصوير هذا العمل لم اتوقع ان يحقق دوريً فيه “كرم وايمن” هذا النجاح الكبير، علما انني انتظرت ان يحبه الناس لانني كنت ارى المجهود الذي قام به المخرج فيليب اسمر على ارض الواقع . وعندما عرض عليّ الدور لم اكن مترددا في قبوله لانني اثق بشركة “صباح اخوان” والمخرج اسمر كما قرأت النص واقتنعت به. ويتابع قائلا “بعد هذا النجاح الكبير شعرت بزهو وفرح كبيرين وايقنت ان مسيرتي المهنية انتقلت الى درجة مختلفة في العمل الدرامي. وانا اطمح الى تقديم الافضل على كل المستويات لناحية التأليف والاخراج وهذا النوع من الاعمال الدرامية اللبنانية الكبيرة التي نطمح اليها جميعا.

وعن مشاركته في مسلسل “خرزة زرقا” حيث يؤدي دور شخصاً مقعداً ويعيش حياته على كرسي متحرك يقول “هذه الشخصية صعبة وتحملني مسؤولية كبيرة انما حاولت ان استفيد من اشخاص حولي يعيشون نفس الظروف وقد تعلمت منهم طبيعة تصرفاتهم كي اؤدي الشخصية بشكل جيد وفي هذا العمل اقدم شخصية الشاب المقعد الذي يعيش قصة حب مع فتاة سوية وهذا النوع من الحب الممنوع يجلب التعاطف للممثلين.

وعما اذا كان قد ابلغ بمشاركته في الجزء الثاني من مسلسل 2020 قال وسام “حتى الان لم يتم الحديث مع الممثلين لكن ما يحكى في كواليس شركة الانتاج ان كل الابطال الرئيسيين سيشاركون ضمن احداث الموسم الثاني من هذا العمل الكبير.

اما الاعمال التي تابعها عدا 2020 يشير وسام صليبا الى انه تابع مسلسل “للموت”.

و بخصوص انشغاله بالموسيقى وما الذي يحضره يوضح “حاليا مشغول بالتحضير لاغنية مع شقيقي الذي يكتب ويلحن بطريقة جميلة وان شاء الله تلقى هذه الاغنية حظها من الانتشار وتعود الحياة الفنية الى طبيعتها وانا احب هذا المجال الذي ورثته من بيت فني ومن ابي النجم الكبير غسان صليبا، وسأقسم وقتي بين الغناء والتمثيل كما احب في المستقبل ان اعمل في مجال الانتاج الدرامي”. وعن حياته الشخصية يؤكد انه لا يوجد مشروع رسمي للزواج في الوقت الراهن مع انه يحب العائلة لكن هذه الخطوة ما زالت بعيدة.

واخيراً عن العروض المستقبلية التي سيتلقاها في الدراما اللبنانية قال “حاليا لا يوجد اي عرض مع اني احب ان اعمل في الدراما اللبنانية البحتة اذا كانت الميزانيات الكبيرة متوفرة وهذا ما نحتاجه لان المواهب الفنية كلها متوفرة لدينا”.