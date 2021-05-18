خصلة مؤلفة من 6 شعرات لكيرت كوبين بيعت بأكثر من 14 ألف دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عُرفت فرقة نيرفانا بدفعها 606.17 دولارات فقط لاستوديوات التسجيل بهدف تسجيل ألبومها الأول Bleach الذي تم إصداره في حزيران (يونيو) 1989. وبعد ما يقرب من 32 عاماً، خصل شعر كيرت كوبين بـ23 ضعف هذا المبلغ، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

تم بيع خصلة مؤلفة من 6 شعرات للمغني الأسطوري مقابل 14.145 دولاراً في مزاد Iconic Auctions. وفقاً لدار المزاد، ويبلغ طول أطول شعرة حوالي 6.35 سنتيمترات فقط، حيث يقدّر ثمن كلّ شعرة بـ 2،357.50 دولاراً.

ووفقاً للموقع، جُمعت الخصلة بعدما تم قصّها بعد أربعة أشهر فقط من إصدار ألبوم الفرقة الأول وقبل عدة أعوام من أن يصبحوا أشهر فرقة موسيقى الروك في العالم.

وجاءت الخصلة من صديقته المقربة تيسا أوزبورن، التي قصت شعره في المملكة المتحدة في 29 تشرين الأول (أكتوبر) 1989 وأُرفقت بإفادة خطية مفصلة مؤلفة من صفحتين وقعتها الفنانة بيكول دي بولو، جاء فيها “عَرَفَت تيسا كيرت في المملكة المتحدة وأصبحا صديقان مقربان خلال جولة الفرقة الأولى.

كانت تيسا هي المرأة التي منحته قصة شعره التي اشتهر بها. حتى أن لديها سلسلة من الصور لإثبات ذلك”.

واحتفظت تيسا بشعره في كيس حتى أعطتها لدي بولو بعد وفاة كيرت قبل أن تعطيها إلى جون ريزنيكوف الذي يحمل الرقم القياسي العالمي في كتاب غينيس لـ”أكبر مجموعة شعر تاريخية”.