ليوناردو دي كابريو يتبرع بـ 43 مليون دولار لإنقاذ جزر غالاباغوس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن الممثل الهوليوودي ليوناردو دي كابريو تبرعه بقيمة 43 مليون دولار لتفعيل عمليات حماية شاملة في جميع أنحاء جزر غالاباغوس، حيث تولى طبيب بيطري متخصص في الحياة البرية وأخصائي ترميم الجزر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهدف المبادرة، بالشراكة مع Re: wild، وهي منظمة تأسست هذا العام من قبل مجموعة من العلماء المشهورين والنجم الهوليوودي، ومديرية منتزه غالاباغوس الوطنية، والمجتمعات المحلية، إلى إعادة بناء جزر غالاباغوس بأكملها، وكذلك مجموعة جزر الأرخبيل في المحيط الهادئ الواقعة في أميركا اللاتينية.

وسيمول دي كابريو مشاريع غالاباغوس، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستعادة جزيرة فلوريانا، الّتي تضم 54 فصيلة مهددة، وإعادة إدماج 13 نوعاً منقرضاً محلياً، بما في ذلك طائر فلوريانا المحاكي، وهو أول طائر محاكي وصفه الفيلسوف تشارلز داروين.

وبدوره، تحدث دي كابريو عن اندفاعه نحو هذا المشروع، قائلاً: “البرية متجهة نحو الانحدار في جميع أنحاء العالم. لقد أفسدنا أغلبية الأماكن البرية ودفعنا أكثر من مليون فصيلة إلى حافة الانقراض. إن لم نتحرك بشكل حاسم، يمكن أن تختفي أكثر من نصف المناطق البرية المتبقية على الأرض في العقود القليلة القادمة”.

وأضاف “إن أبطال البيئة الّذين يحتاجهم الكوكب موجودون بالفعل. ولكن الآن، يجب علينا جميعاً الارتقاء إلى مستوى التحدي والانضمام إليهم”.