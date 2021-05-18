محمد شاهين يكشف تفاصيل خلافه مع حمو بيكا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعرب الفنان محمد شاهين عن غضبه مما حدث من مغني المهرجانات حمو بيكا ضده، بعد تعاونهما معاً في أغنية “قلبي شايل وجع” التي تم طرحها أمس.

وقال إن بيكا أخذ حقوق الملكية الفكرية للأغنية فقط، رغم أنه شاركه فيها.

وكتب عبر حسابه بموقع “فايسبوك” تفاصيل الأزمة، وأكّد أنّه سجل أغنية معه، وفوجئ بعدها بفترة بـ”بوستر” العمل منشوراً لدى أحد مصممي البوسترات، وعندما تناقش مع بيكا حول حقوق الملكية الفكرية، أخبره بأنه سيأخذ كل الحقوق دونه.

وأضاف أنه رفض ذلك الأمر، لكنه فوجئ خلال الساعات الماضية بطرح الأغنية دون علمه، وأشار إلى أنه سيأخذ حقه بالقانون.

يُذكر أنّ بيكا أعلن عن تأجيل ألبومه الجديد الذي يحتوي أغاني العيد تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى اعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.