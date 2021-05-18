تخدير واعتداء جنسي.. مغني الراب الأميركي تي أي وزوجته تاميكا يخضعان لتحقيق جنائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أكد موقع “إي نيوز” الأميركي أنّ مغني الراب الأميركي تي أي وزوجته تاميكا هاريس يخضعان لتحقيق جنائي من قبل شرطة لوس أنجلس بسبب تهم متعلّقة بالاعتداء الجنسي والتخدير.

وجاء التحقيق بعدما قدّمت امرأة لم ترغب في الكشف عن هويتها محضراً للشرطة خلال الشهر الماضي. ووفقاً للتقرير الذي حصل عليه الموقع، ادعت المرأة أنّ الزوجين خدّراها واعتديا عليها جنسياً في عام 2005.

كما رفعت أيضاً راشيل جينكس (41 عاماً) المقيمة في لاس فيغاس، تقريراً للشرطة في وقت سابق من هذا الشهر زعمت أنها تعرضت للتخدير والاعتداء الجنسي من قبل الزوجين بعد لقاء تاميكا في حمام المطار في عام 2010.

وقال محامي الزوجين في بيان للموقع: “لم يتحدث قسم شرطة لوس أنجلس أو قسم شرطة لاس فيغاس إلى موكلَي كما لم يتم الاتصال بهما. ولو افترضنا أن هذه المزاعم صحيحة، يبدو أن “المتهِمة” في لوس انجلس اختارت مرة عدم الكشف عن هويتها، وُضعنا في وضع لا يسمح لنا بدحض ادعاءاتها أو حتى التأكد منها”.

فيما ردّ متحدث باسم المحامي الذي يمثل الضحايا المزعومين: “هناك عدة نساء مستعدات للتحدث علناً. التحقيقات جارية”.