بعد مقابلة العصر.. الأمير هاري ينتج برنامجاً جديداً مع أوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطل دوق ودوقة ساسكس في مقطع دعائي عاطفي لسلسلة هاري الوثائقية عن الصحة العقلية مع أوبرا وينفري، وتُلمّح اللقطات إلى أنه سيعيد النظر في الصدمة التي عانى منها بعد وفاة والدته.

ويتضمن المقطع الدعائي الذي تبلغ مدته دقيقتان لمحة من جنازة الأميرة ديانا عام 1997، ويظهر هاري، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً آنذاك، واقفاً منحني الرأس إلى جانب والده أمير ويلز بينما يمر نعش والدته من أمامه.

وظهر هاري في محادثة مع وينفري قائلاً: “اتخاذ قرار تلقي المساعدة ليس علامة ضعف، بل إنه علامة قوة في عالمنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى”.

ويبدأ عرض برنامج The Me You Can’t See (أي ذاتي التي يتعذر عليكم رؤيتها) يوم الجمعة وهو من إعداد وإنتاج هاري ووينفري، وسيعملان معاً على إنتاجه، بمشاركة العديد من المشاهير منهم وينفري وليدي غاغا وغلين كلوز ولاعب كرة السلة في سان أنطونيو سبيرز ديمار ديروزان وهم يتحدثون عن الصحة العقلية.

وجاء في موقع Archewell التابع للدوق والدوقة إنهما سيجريان “مناقشات صادقة حول الصحة العقلية والراحة النفسية، بينما يكشفان تجاربهما الشخصية وصراعاتهما”.

ولفت هاري إلى أن والده والملكة ودوق إدنبرة قد فشلوا كأهل، مصرّحاً في بودكاست (البث الصوتي) خلال الأسبوع الماضي إنه يريد “كسر حلقة الألم والمعاناة الموروثة” من أجل أطفاله.

وقال عن الأمير تشارلز: “لقد عاملني بالطريقة التي تعامل بها، فكيف يمكنني تغيير ذلك لأطفالي؟”.

وتحدث هاري سابقاً عن الاضطرابات العاطفية التي واجهها بعد وفاة والدته المفجع في حادث سيارة في باريس عام 1997، قائلاً إنه أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن “لا يفكر” في وفاتها قبل أن يحصل في النهاية على المساعدة بعد فترة من “الفوضى الكاملة”.