احتفلت به مفوضية الأمم المتحدة وكبار النجوم.. مظاهرة حب تجتاح السوشيل ميديا في ميلاد عادل إمام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أطفأ النجم عادل إمام، شمعة عيد ميلاده الحادي والثمانين، أمس الاثنين، والذي قضى أغلب سنوات عمره في عالم الفن، وتكوين شخصية فنية باتت الأهم في مصر والوطن العربي.

وهنأته بهذا اليوم، مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، باعتباره سفيراً لها، مؤكدة دوره في دعم قضايا اللاجئين في شتى دول العالم، كما أشادت بدوره في الاهتمام بالقضايا الإنسانية.

وتحوّلت “السوشيل ميديا”، الخاصة بكبار الفنانين إلى ساحات تهنئة له، مؤكدين أهمية مشواره وتاريخه الفني.

ومن أبرزهم الفنان صلاح عبدالله، الذي نشر صورة جمعت بينهما من مسلسل “عوالم خفية” حيث كان يقبله الزعيم، وعلّق عليها قائلاً: “باستك العافية والسعادة، مع إن أنا اللي غلطت في حقك، لكن الكبير كبير برضه، والمسامح كريم… قولوا لنجم النجوم، كل سنة وأنت دائماً بخير، وإحنا هنقوله كل سنة وأنت نجمنا وحبيبنا، وعمنا وصاحبنا، كل عام وأنت عادل إمام”.

وشارك أشرف عبد الباقي، جمهوره عبر “إنستغرام” بصورة جمعت بينهما معلقاً عليها قائلاً: “كل سنة وإنت طيب يا زعيم”.

كما احتفل نجلاه، حيث نشر المخرج رامي إمام، مقطع فيديو عبر “إنستغرام'”، ضم عدداً من مشاهده الفنية، معلقاً عليها: “عيد ميلاد أبويا الزعيم عادل إمام نجاح ومشوار طويل وحافل”.

أما محمد إمام، فكتب: “عيد ميلاد الزعيم”.

وهنأته الفنّانة هالة صدقي، من خلال نشر مشهد جمع بينهما من مسلسل “عوالم خفية” معلقة: “زعيمنا الفني ورمز مهم جداً لمصر كل سنة وإنت طيب ودايما بتسعدنا بتاريخك المشرف”.

أما رانيا يوسف، فنشرت عبر خاصية القصص المصورة، بموقع “إنستغرام”، صورة له وعلّقت عليها: “كل عام وأنت بخير يا زعيم وعيد سعيد ودايماً معانا”.