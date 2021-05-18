علاقة حميمة بين بيل غيتس وموظفة في مايكروسوفت؟.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أطلقت شركة مايكروسوفت تحقيقاً داخلياً مع مؤسسها وعضو مجلس إدارتها بيل غيتس، بعد تداول مزاعم بأنه يخوض “علاقة حميمة مع إحدى موظفات الشركة”.

وأعلنت مايكروسوفت في بيان لشبكة CBS MoneyWatch يوم الاثنين أن الخبر المزعوم وقع قبل أكثر من 20 عاما.

وأضافت الشركة أنها استعانت بمكتب محاماة خارجي في أواخر عام 2019 لإجراء التحقيق. في الإطار عينه، لم تكشف مايكروسوفت مزيداً من التفاصيل حول التحقيق في بيانها، ولم تعلق على ما أدى إلى قرار غيتس بمغادرة مجلس الإدارة.

من جهة أخرى، صرّح المتحدث الرسمي باسم غيتس لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أنه “دخل في علاقة غرامية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ولكنها انتهت بطريقة ودية”.

ونشرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مجهولة، في تقريرها يوم الأحد، أن زملاء غيتس من أعضاء مجلس الإدارة في شركة مايكروسوفت اتخذوا قراراً العام الماضي بأنه ليس من المناسب أن يستمر غيتس في ترأس مجلس إدارتها، بينما يحققون في علاقته الرومانسية مع موظفة.

كما ذكرت الصحيفة أن الموظفة غير المذكورة هي الّتي بعثت رسالة إلى الشركة تفيد أنها كانت على علاقة مع بيل غيتس.