تحذير.. أخطاء شائعة بكلمات المرور تجعل حساباتك مباحة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: باتت التهديدات المتعلقة بأمن البيانات شأناً يومياً في ظل عالم افتراضي يتسع أكثر مع مرور الوقت، وتشكل كلمات المرور فيه أهمية بالغة للحفاظ على هذه البيانات، في ظل ازدياد عمليات القرصنة الإلكترونية.

وفي هذا الشأن، أعدّ خبراء في شركة الأمن السيبراني Nexor قائمة تضم أكثرَ الكلمات خطورة والأقل أماناً، والتي لا ينبغي استخدامها ككلمات مرور للحسابات الإلكترونية.

كلمات مرور شائعة

وراوحت الخيارات الشائعة والخطيرة لكلمات المرور بين أسماء الكلاب الشائعة والبرامج التلفزيونية الشهيرة والفرق الرياضية، وفق تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فقد حذّر خبراء الأمن السيبراني من استخدام كلمات مرور مماثلة لهذه الاختيارات ما يجعل جميع حسابات الأشخاص على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو حتى الحسابات المصرفية مفتوحة ومباحة للاختراق من المجرمين الإلكترونيين.

ونصحت شركة “نيكسور” بتغيير كلمات المرور تلك، على وجه السرعة، في حال كان الشخص يستخدم أياً منها، واستبدالها بكلمات مرور أكثر غموضاً لمنع اختراق الحسابات.

كما اعتبر الخبراء أن الاشتراك في بعض مواقع الإنترنت التي تتطلب إنشاء كلمات مرور تتميز بمجموعة من الأحرف والأرقام والأحرف الفريدة، التي ربما يصعب تذكرها، فكرة جيدة يمكن اعتمادها لتحصين تلك الكلمات.

وأشاروا إل أن خيار تمكين المصادقة الثنائية، والذي يتطلب تقديم المستخدم لجزء إضافي من المعلومات مثل رمز التعريف الشخصي المرسل عبر رسالة نصية، إلى جانب كلمة المرور الفريدة يعد من وسائل التأمين المهمة.

أكثر من 12 حرفاً

إلى ذلك، جدد خبراء الأمن السيبراني نصائحهم بشأن استخدام كلمات مرور يزيد طولها عن 12 حرفاً، وتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، مع التحذير من عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة عبر الهاتف والتحقق جيداً من الاتصالات المشبوهة طوال الوقت.

من جهتها، استشهدت سارة نولز، مستشارة الأمن في شركة نيكسور التي تعمل بالتعاون مع الحكومة والجيش البريطاني إنه لا يوجد تحصين لأي شخص كان ضد تهديد الهجمات الإلكترونية. وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت قاموا مؤخراً بانتحال صفة منظمة الصحة العالمية، والمركز الأميركي لمكافحة الأمراض، إضافة إلى الحكومة البريطانية أثناء جائحة كورونا.

أشهر الأخطاء الشائعة

وكشف المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني أن ما لا يقل عن 15% من سكان المملكة المتحدة يستخدمون اسم حيوانهم الأليف ككلمة مرور للحسابات عبر الإنترنت.

فقد وجد استطلاع رأي أن 14% يستخدمون أسماء أفراد العائلة و13% يستخدمون تاريخاً مهماً مثل عيد ميلاد و6% يستخدمون فريقهم الرياضي المفضل.