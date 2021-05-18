منة شلبي تقتحم دراما المنصات الإلكترونية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تواصل الفنانة المصرية، منة شلبي، تصوير مشاهدها في مسلسل “ليه لأ”، الذي تقوم من خلاله ببطولة الجزء الثاني، الذي حلت به بديلة لمواطنتها الفنانة أمينة خليل.

وكشف مصدر داخل الشركة المنتجة للمسلسل، في تصريحات صحفية، أن منة شلبي ستقتحم بهذا العمل دراما المنصات الإلكترونية، حيث يجري تصوير العمل في 15 حلقة فقط.

وأكد المصدر أن المسلسل سيتم عرضه إلكترونياً عقب عيد الأضحى المقبل، منوهاً بأن منة شلبي أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في المسلسل، الذي تتم خلاله مناقشة إحدى القضايا التي تهم المرأة في المجتمع المصري.

ونوه المصدر بأن العمل من تأليف ورشة سرد، تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، معقباً أن الشركة قررت تقديم المسلسل في سلسلة من الأجزاء، سيخصص كل جزء لمشكلة معينة خاصة بالمرأة، على أن تجسدها بطلة مختلفة.

وكان الجزء الأول من مسلسل “ليه لأ” قدمته الفنانة المصرية أمينة خليل، في أولى بطولاتها المطلقة وقتها، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، فيما شاركها البطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحسن محيي الدين، ومحمد الشرنوبي، وغيرهم.