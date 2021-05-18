وفاة السعودي عبدالخالق الغانم.. مخرج "طاش ما طاش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم، الثلاثاء، بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي شرقي المملكة، إثر إصابته بالسرطان.

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يأتي ذلك بعد صراع مع المرض لـ5 سنوات.



وغرد الفنان أحمد الجشي معلنا خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارم بين محبي المخرج الراحل.

وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحا الدراما السعودية العديد من إبداعاته.

كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة "طاش ما طاش"، الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها.

يذكر أن المخرج عبد الخالق الغانم، قد بدأ مشواره الفني في 1992، عبر إخراج مسلسل "رحلة صيد" تلاه مسلسلي "الانتظار" و"الخراش"، ثم تولى في 1995 إخراج سلسلة "طاش ما طاش" وظل مستمراً معه حتى الجزء الـ 15 الذي رأى النور في 2007.

ويعد مسلسل "سناب شاف" آخر عمل أخرجه وكان ذلك في 2017، ومن أبرز أعماله أيضاً "سكتم بكتم" (2010) و"طالع نازل" (2012).