غرق 75 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد منجي سليم المتحدث باسم الهلال الأحمر التونسي، الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 57 مهاجرا من جنسيات مختلفة غرقوا قبالة السواحل التونسية.

وأضاف لـ"الخليج 365"أنه تم إنقاذ 33 آخرين بعد غرق المركب الذي كان يقلهم باتجاه السواحل الإيطالية وهم من الجنسية البنغالية، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر تكفّل بإيواء 113 مهاجرا من جنسيات مختلفة خلال الأيام الماضية كانوا بصدد اجتياز الحدود.



وأكد رمضان بن عمر، الخبير في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة تعنى بالهجرة غير النظامية، أنه تم تسجيل أرقام قياسية خلال الأشهر الأولى من سنة 2021 في عدد عمليات الاجتياز التي تم إحباطها برا وبحرا مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، ليصبح عدد العمليات التي تم إحباطها منذ بداية السنة الجارية، 195 عملية، أي بنسبة زيادة بلغت 242% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال شهر إبريل بلغ 307، في حين أحبطت السلطات التونسية 42 عملية اجتياز ومنعت 409 مهاجرين من الوصول إلى السواحل الإيطالية انطلاقا من تونس.