شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفي الحب والرومانسية.. هبة مجدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة هبة مجدي، الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد محسن، بصورة جديدة تجمعهما من داخل منزلهما، لتشاركها مع جمهورها ومتابعيها عبر منصة انستجرام، لتوجه له رسالة حب ورومانسية جديدة فى مشوارهم العاطفي الذى بدأ منذ سنوات.



وظهرت هبة مجدى في الصور التي نشرتها مع زوجها وهما يلتقطان سيلفي ويظهر عليهما ملامح السعادة والفرحة، لتوجه له رسالة قائلة "كل سنة و أنت بصحة و راحة بال .. كل سنة و انت فنان راقي و مميز و صوتك يملى الدنيا غنا و نجاحات .. كل سنة و انت أب رائع و حنين، كل سنة و انت حبيبي ومعايا و ربنا ما يحرمنا منك ابداً".



هبة مجدي وزوجها محمد محسن

وكان قد نشر الفنان محمد محسن أمس، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة صور جمعته بابنته دهب من زوجته هبة مجدى، وعلق على الصور، قائلاً: "دهب مش مقتنعة إن العيد خلص إمبارح، ربنا يكتر أعيادنا ويخلي أحبابنا ويحفظ بلادنا".

في سياق آخر، غيّر محمد محسن لونه الموسيقى من خلال الأغنية الجديدة التى حرص على تصويرها فى مكان مميز بتاريخه الفنى العريق، حيث تعد أول كليب غنائى يتم تصويره على مسرح محمد عبد الوهاب، المعروف بكونه مسرح معهد الموسيقى العربية سابقًا، التابع لدار الأوبرا المصرية، الذى يحوى فى داخله متحف موسيقار الأجيال، ليقدم خلالها وجبة سمعية وبصرية مؤثرة بدراميتها.