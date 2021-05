شكرا لقرائتكم خبر عن التحضير لجزء جديد من فيلم Attack The Block بعد 10 سنوات من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري العمل على جزء جديد لفيلم Attack The Block المثير الذى طرح في خلال عام 2011، ودار حول الغزو الفضائي البريطاني، والذي سيعيد لم شمل الكاتب والمخرج جو كورنيش، بالنجم جون بويجا.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily"، أنه بدأ العمل على الجزء الثانى من فيلم Attack The Block، بعد عرض العمل في خلال 2011، ولكن تم تأجيل استكمال الفيلم لأسباب غير معلنة.

يتم الاحتفاظ بشكل سرى بتفاصيل الحبكة الدرامية للجزء الثانى من فيلم Attack The Block، لكن من المقرر أن يعود بويجا بدور موسى، زعيم عصابة مراهقة في المدينة، حيث أثبت دوره المتميز قبل أن يقوم بالاشتراك فى ثلاثية Star Wars ومؤخراً ظهر في سلسلة أفلام Steve McQueen's Small Ax، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screendaily".

ظهرت النسخة الأصلية، التي تدافع فيها عصابة مراهقة في لندن عن مجموعتها السكنية من الكائنات الفضائية، حيث فازت بجائزة الجمهور، وحقق فيلم Attack The Block، إيرادات وصلت إلى 6 مليون و 206 ألف دولار أمريكى.

كورنيش، الذي شارك في كتابة Ant-Man وإخراج The Kid Who Would Be King، سيكتب التكملة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "screendaily".