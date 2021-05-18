شكرا لقرائتكم خبر عن سواق الأتوبيس والكيت كات والهجان وأرابيسك.. أدوار اعتذر عنها عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الدور بينادى صاحبه"..مقولة تنتشر فى الوسط الفنى لتؤكد أن كل دور فنى قد يرشح له أكثر من فنان حتى يصل إلى الفنان المناسب الذى يؤدى هذا الدور، ويتناسب معه، وأن العديد من الأدوار قد يلعب فيها الحظ والصدفة حتى تصل للفنان الذى يقوم بها.

وكثير من الأدوار والشخصيات التى حققت نجاحاً كبيراً فى العديد من الأعمال الفنية ورسخت فى أذهان الجماهير وكانت علامات بارزة فى مشوار الفنانين الذين قاموا بها، لم يكن هؤلاء الفنانين هم المرشحون الأوائل لها ولكن رشح لها فنانون أخرون ولكنهم اعتذروا أو حالت ظروف معينة دون قيامهم بها، فكتب لها النجاح والجماهيرية على يد أبطال أخرين.

وخلال مشواره الفنى اعتذر الزعيم عادل إمام عن عدد من أهم الأدوار التى حققت نجاحاً كبيراً ببطولة نجوم أخرين

وكان من بين هذه الأدوار التى رفضها الزعيم عادل إمام بطولة فيلم " سواق الأتوبيس" الذى كتبه السيناريست الكبير بشير الديك، وأخرجه المخرج الكبير عاطف الطيب، حيث رأى الزعيم أن شخصية البطل سلبية وليست محركة للأحداث فاعتذرعن الفيلم ، ليذهب الدور للفنان الكبير نور الشريف ويحقق نجاحاً كبيراً وحصل بسببه على العديد من الجوائز.

ومن بين الأعمال الهامة التى عرضت على الزعيم عادل إمام للقيام ببطولتها مسلسل " رأفت الهجان" ، خاصة بعد نجاحه الكبير فى تقديم شخصية جمعة الشوان، ولكن الزعيم اعترض على طريقة الفلاش باك فى السيناريو، ليذهب الدور إلى الفنان الكبير محمود عبدالعزيز ويصبح أحد أهم أدواره وأحد العلامات الهامة فى تاريخه الفنى وفى تاريخ الأعمال عن الجاسوسية.

ومن بين أهم الأعمال أيضاً التى اعتذر عنها عادل إمام وقام ببطولتها الساحر محمود عبدالعزيز فيلم " الكيت كات" الذى أصبح أحد أهم الأفلام السينمائية.

أيضا كان الزعيم عادل إمام مرشحاً لبطولتها مسلسل "أرابيسك"، ولكنه اعتذر عنها لتصبح شخصية حسن النعمانى أحد أهم أعمال الفنان الكبير صلاح السعدنى.

كما رفض الزعيم عادل إمام بطولة فيلم النمر الأسود وقام ببطولته النجم الأسمر أحمد زكى وحقق نجاحا كبيرا وكان بداية النجومية للفنان الراحل