شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل كين يعلن تخليه عن شرب الكحول .. اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الديلي ميل تقرير ذكر فيه أن النجم الكبير مايكل كين البالغ من العمر 88 عاما، قرر التخلي عن شرب الكحول، وذلك ليقضي وقتا أطول مع أحفاده الثلاثة.

وذكر مايكل كين في حوار مع مجلة Candis نقله موقع الديلي ميل، إن كين قرر أن يعيش لفترة أطول قليلاً ، بابتعاده عن الكحول، خاصة بعدما أصبحت لديه نظرة جديدة للحياة، بالتزامن مع وجود أحفاده منه حوله، وقال مايكل كين أن أحفاده منحوه فرصة جديدة للحياة دون أي قلق أو متاعب.

وفي سياق مختلف شارك مايكل كين المغني إلتون جون، في دعاية طريفة تحث الناس على التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19، ويستغرق المقطع 90 ثانية ويظهر فيه جون (73 عاما) وكأنه في تجربة أداء تمثيلي فيما يظهر كين في مشهد آخر وهو يتلقى التطعيم.

ويظهر جون في الدعاية، وكأنه يشارك في تجربة أداء تمثيلي للحصول على دور في الإعلان وفي أجواء طريفة، يوجه المخرج انتقادات لمهارات جون في التمثيل ولأدائه "المفتعل" إلى أن بدأ في تقليد طريقة مايكل كين في الكلام.

ويغني جون جزءًا من أغنيته (آي ام ستيل ستاندنج) "ما زلت صامدا" قبل أن يقاطعه المخرج قائلا "شكرا إلتون.. سنخبرك بالنتيجة".