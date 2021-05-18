شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تبدأ عطلتها الصيفية بعد موسم رمضان من كابينة طائرة خاصة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش معظم النجوم حالياً فترة راحة بعد انتهاء موسم دراما رمضان، الذى يعد أكبر موسم درامى في مصر، وينتقل معظمهم للسفر داخل مصر أوخارجها لقضاء عطلات الصيف الذي بدأ منذ أيام.

وحرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور جديدة لها من رحلتها التي تقضيها حالياً ، وظهرت الزاهد في الصورة التي شاركتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تجلس بجوار قائد طائرة خاصة.

وسرعان ما استقبلت الزاهد الكثير من التعليقات والاعجابات على الصور التي شاركتها، وأعلنت فيها تفعيل وضع الاجازة، ليتساءل البعض عن مكان قضائها لعطلتها الصيفية الذى لم يظهر بشكل واضح في الصور.

وشاركت الزاهد فى موسم رمضان السابق، مع الفنان محمد إمام، بمسلسل "النمر"، بمشاركة كلا من محمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.



هنا الزاهد داخل طائرة