شكرا لقرائتكم خبر عن كسر فى ضلع..تفاصيل الحالة الصحية للنجم لنيك جوناس بعد إصابته ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية، عن تعرض النجم العالمي نيك جوناس، عضو التحكيم في برنامج اكتشاف النجوم The Voice، لإصابة أثناء تصويره لإحدى حلقات برنامجه، وبدون الإعلان عن أى تفاصيل حول الإصابة.

وفى تقريرجديد نشرته صحيفة deadline، كشفت فيه عن تفاصيل مختلفة حول سبب إصابة جوناس، وهى كسر في أحد ضلوعه، حيث أكد التقريرأن الإصابة جاءت نتيجة السقوط من دراجة بخارية كان يقودها نهاية الأسبوع الماضي.



نيك جوناس

ونقلت الصحيفة تفاصيل الحالة الصحية للنجم العالمي، من مصادر مقربة له، لتؤكد تعافيه وعودته الى منزله بعد إتمام بعض الاحتياطات الطبية، إثر السقوط من الدراجة البخارية التي كان يقودها برفقة عدد من أصدقائه.

وكانت مجلة TMZ ، أول من نشر خبر إصابة جوناس في وقت سابق من يوم السبت الماضي، وإقامته داخل أحد المستشفيات لعدة ساعات، وأفادت في تقريرها ان جوناس كان داخل كواليس تصوير إحدى حلقات برنامج الموسيقي، الذى شارك كعضو تحكيم لمدة موسميين.



نيك جوناس

وطرح جوناس، فى مارس الماضى، كليب أغنيته Spaceman، حيث يظهر نيك كرائد فضاء، فيما تظهر زوجة جوناس بريانكا تشوبرا في الكليب علي شكل صورة ثلاثية الأبعاد.

نيك جوناس البالغ من العمر (28 عامًا) بدأ مسيرته الفنية عام 2000، وهو عضو الفريق الغنائى الشهير "Jonas Brothers" وقد قدم عددًا هائلاً من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن أبرز أغنيات الفريق: "burnin' up" و"cool" و"what a man gotta do"، وغيرها.