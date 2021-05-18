شكرا لقرائتكم خبر عن تامر الكاشف:درست شخصية الضابط الخائن حنفى جمال جيدًا وصدقتها لتخرج بهذا الشكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان تامر الكاشف فى مسلسل "الاختيار2" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وجسد شخصية الضابط الخائن "حنفى جمال" الذى انشق عن الشرطة وأنضم لأحد التنظيمات التكفيرية وشارك فى العديد من العمليات الإرهابية بصحبة زميله الخائن أيضاً خيرت السبكى والذى جسد دوره الفنان طارق صبرى.



تامر الكاشف

وكشف تامر الكاشف لـ"الخليج 365" عن ترشيحه لدور حنفى جمال فى مسلسل "الاختيار 2" قائلاً:"رشحنى الفنان محمد يوسف مجسد شخصية التكفيرى الذى قتل المنسي فى الجزء الأول، للكاستنج دايريكتور إبراهيم فرج، وبعد عمل المقابلة تم ترشيحى لدور حنفى جمال الضابط المنشق، وبمجرد معرفتى بدأت رحلة البحث عن الشخصية التى لم أكن أعرف عنها شيئاً ومن خلال بحثى اكتشفت أنها شخصية مهمة وبدأت بتجميع المعلومات المتاحة على الإنترنت".

وأشار الكاشف إلى أن أصعب ما واجهه كون الشخصية بعيدة كل البعد عن قناعاته، موضحاً:"الصعوبة تكمن فى ضرورة تصديق الشخصية بنسبة 100% حتى يصدقنى الناس، خاصة أن حنفى كمال لم يكن مدعى أو صاحب أغراض أو مصلحة أخرى وإنما كان يصدق تماما كل مايفعله وهذا مابدأت العمل عليه، وصدقت الشخصية بنسبة كبيرة حتى استطعت إخراجها بالطريقة التى شاهدها الجمهور".



تامر الكاشف

وتابع الفنان تامر الكاشف:"كان لكل مشهد صعوبة ولكن يعد أصعب المشاهد التى قدمتها من وجهة نظرى أول مشهد قمت بتصويره وهو مشهد حذف القنوات من "الرسيفر" ومواجهة أحمد مكى، لأن الإنطباعات الأولى من المؤكد أنها تفرق مع الفنان، إضافة إلى أنه كان مع نجم العمل ولكن وفقنى الله فيه، والمشهد الأخر كان مشهد صامت عندما كنا ننتقل بالسياره إلى سيناء فى طريق مظلم وصحراء فأثناء تصويره شعرت بقبضة فى قلبى وعندما شاهدته على التلفزيون شعرت بنفس القبضة".

وأكد تامر الكاشف على أهمية مسلسل "الاختيار" فى هذه المرحلة، حيث أن الفترة الماضية قد حدث تشويه لبعض الشخصيات والنماذج التى تؤدى عملها بكل تضحية سواء ضباط الداخلية أو الأمن الوطنى فهم بالفعل يضحوا بالكثير من أجل وطن آمن، فتقديم تلك النماذج مهم جداً بالإضافة أن المسلسل ساعد على بث روح الوطنية من جديد فى الشعب المصرى".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.