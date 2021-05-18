بصور من فيلم "المنسي".. دينا تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الراقصة الاستعراضية دينا، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81، الذي وافق أمس 17 مايو الجاري.

ونشرت دينا صورًا تجمعهما من كواليس فيلم "المنسي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنت طيب وفي أحسن صحة، وربنا يخليك لينا، أنا سعيدة إني كنت من المحظوظين اللي اشتغلوا معاك، بنحبك أوي".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.