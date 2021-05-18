بعد مشاركتها في فيلم "أحمد نوتردام".. رامز جلال يوجه رسالة لإنتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - اني صابر :

وجه الفنان رامز جلال رسالة إلى الفنانة إنتصار عقب مشاركتها بفيلم "أحمد نوتردام" الذي يعرض حاليا بالسينمات تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

ونشر جلال، أحد بوسترات الفيلم عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "‏أحمد نوتردام مع فاتنة الشرق إنتصار.. نورتي الفيلم يا نجمة الجيل وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. فيلم ‎أحمد نوتردام بجميع السينمات والله المستعان".

فيلم "أحمد نوتردام" بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، انتصار، محمد ثروت، أحمد فتحي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.