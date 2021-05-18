محمود حميدة عن القضية الفلسطينية: "أرجو أن لا نكتفي بالبكاء" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان الكبير محمود حميدة عن رأيه في القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.

ونشر "حميدة" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "أنا عايز أتكلم عن موضوع القضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، أنا مواطن مصري عربي اسمي محمود حميدة، مولود في العام 1953 من القرن الماضي، يعني عمري أصغر من عمر هذا الصراع، الذي نعرف جميعا أنه بدأ من قبل حتى منتصف القرن الماضي يعني من سنة 46، 47، إلى حرب 48، التي سمعت عنها، ثم كان ميلادي في 1953، يعني ولدت ونشأت والصراع قائم".

وأضاف: "تعلمت أن هذا احتلال صريح لأرض عربية، وحصل فيه قتل ومذابح الكثير يعلمها، ولكن الآن عندما يسألني أحفادي أو أولادي، لماذا كل هذا القتل في القضية الفلسطنية، أجيب بما أستطيع بما أجيب، لكن في النهاية شعوري الإنساني المجرد يحتم عليا رفض هذه الممارسات العنيفة، ورفض هذا القتل الشنيع الذي يحدث من الآن وحدث من قبل".

وتابع: "وأنا الآن أريد أن اتأمل حالتي كمواطن، تجاه هذا الصراع، في عام 1982 أي بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قرأت خبرًا عن اعتداء على المسجد الأقصى وأن في جندي فتح النار على مصلين في يوم عيد الفصح وقتل الكثير، حين قرأت هذا الخبر حزنت وتألمت ولكن لفترة وجيزة، ثم انصرفت إلى شئون حياتي".

وأكمل: "في عام 1996 أي بعد هذا الحدث، قرأت قصيدة للشاعر فؤاد حداد بعنوان الحمل الفلسطيني، قبل هذه اسم القصيدة جاء الآتي، سأتولوها عليكم لأن هذا هو الفرق بيني وبينه حين قرأت هذا الخبر في نفس اليوم، بعد تسجيل الفيديو سأحاول أضع كلماتها على الشاشة".

وقرأ محمود حميدة القصيدة لمتابعيه، وبعد أن انتهى أوضح أنه تنتابه نوبة بكاء كلما قرأها، وطلب من الجمهور عدم الاكتفاء بالشجب، لأن أهل فلسطين يعيشون في جحيم، مختتما: "أرجو أن لا نكتفي بالبكاء".

وعلق محمود حميدة على الفيديو: "انفعال مواطن مصري بما يحدث في الأراضي المحتلة".

ومن ناحية أخرى ينتظر الفنان محمود حميدة عرض فيلم"ريتسا" بطولة أحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال ومايان السيد، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين، ومن إنتاج أيمن يوسف.