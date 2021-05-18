دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: "اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دعت الفنانة دنيا سمير غانم، لوالديها النجم الكبير سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز، بالشفاء العاجل.

وكتبت "دنيا"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب، اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت، اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض، ربي ارح ثم هوّن ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت إنك على كل شيء قدير، يارب الشفاء لكل من قال استغفر الله وأتوب إليه".

أضافت: "اللهم يا من شفيت ضر أيوب وكشفت كرب يعقوب، اشف سمير ودلال وامسح عنهما كل ألم، اللهم أنت أعلم بحالهما ووجعهما، لا شفاء إلا شفائك ولا دواء إلا دوائك، اشف واعف عن جميع مرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وفك كرب المكروبين عاجلا غبر آجل يارب".

وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، أعلن إصابة حماه الفنان سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أشكر كل من حاول التواصل، وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز.. وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

وكتب رامي رضوان، أيضا منذ أيام عبر "فيسبوك": "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة، فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء، كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم".

وأضاف: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين.. إلهي أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية.. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".