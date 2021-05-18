محمد السماحي يكشف كواليس أعمال الموسيقار الراحل جمال سلامة في "شارع الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "في حب جمال سلامة" يقدم الإعلامي محمد السماحي حلقة خاصة من برنامج "شارع الفن"، الذي يعرض مساء غداً الأربعاء على القناة الفضائية المصرية.

محمد السماحي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الحلقة تكشف كواليس الكثير من أعمال الراحل الموسيقار الكبير د.جمال سلامة، وذلك من خلال نخبة نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، تقديرا لمشواره الفني، ودوره في نجاح أعمالهم".

أضاف: "الحلقة تتناول مختلف الأعمال التي قدمها، ومنها أعماله الوطنية (مصر اليوم في عيد) لشادية، و(المصريين أهما) مع ياسمين الخيام، و(بلدي) هاني شاكر ومحمد ثروت، بالإضافة إلى الأعمال الدينية، ومنها (محمد يا رسول الله) ياسمين الخيام، والرومانسية ومنها (ساعات ساعات) صباح، و(قال جاني بعد يومين) و(مش هتنازل عنك) و(احكي يا شهرزاد) سميرة سعيد، إلى جانب ألحانه مع الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، ومنها (كلمات) و(سمراء النيل) و(ست الدنيا يا بيروت)، وغيرها".

الموسيقار جمال سلامة رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 76 عاما، يوم 7 مايو في مستشفى العزل بالهرم، التي نقل إليها إثر إصابته بفيروس كورونا.