"أنت حبيبي من أيام الجيزة".. شريف منير يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان شريف منير، الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ81، الذي وافق أمس 17 مايو الجاري.

ونشر "منير" صورًا تجمعهما من كواليس فيلم "عريس من جهة أمنية" عام 2004، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كل عام وأنت طيب يا أستاذ، كان لي عظيم الشرف إني أشتغل معاك، أنت حبيبي من أيام الجيزة".

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من مواليد ١٧ مايو ١٩٤٠، ويعتبر أحد أهم الممثلين في مصر والوطن العربي لعقود، وقد اشتهر بأداء الأدوار المتنوعة ما بين الكوميدية والرومانسية والسياسية والاجتماعية، وبدأ حياته الفنية عام 1960م، وشارك في بطولة العديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات.